¡Un nuevo juego de The World Ends with You ya está en desarrollo, y aquí está su tráiler!

Los fans de The World End with You deben de estar felices en estos momentos. Además de que una adaptación al anime ya está en producción, se ha revelado que un nuevo juego de la serie ya está en desarrollo, y llegará a PS4 y Nintendo Switch el próximo año.

Conocido como NEO: The World Ends With You, esta es una entrega totalmente nueva, la cual se desarrolla en un Shibuya completamente en 3D, aunque aún contamos con los diseños 2D característicos que vimos en el primer juego, solo que estos están limitados a cinemáticas y conversaciones.

Aunque por el momento se desconoce mucho sobre esta entrega, se ha revelado que tendremos a un nuevo protagonista, conocido como Rindou, quien participará en el “Reaper’s Game” de vida y muerte. NEO: The World Ends With You estará disponible a nivel mundial en Nintendo Switch y PS4 en algún punto del verano de 2021.

En temas relacionados, puedes ver el nuevo tráiler de The World Ends with You The Animation aquí.

Vía: Square Enix