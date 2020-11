El nuevo tráiler de The World Ends with You The Animation confirma su fecha de estreno

The World End With You es uno de los RPG más amados del Nintendo DS, así que cuando se anunció una adaptación al anime, más de una persona estuvo feliz de ver a Neku Sakuraba y a sus compañeros en acción. Ahora, el día de hoy se ha publicado un nuevo tráiler que confirma su ventana de lanzamiento.

El nuevo adelanto, el cual puedes ver a continuación, nos muestra un poco más de los problemas que Sakuraba tendrá que enfrentar en Shibuya, Tokio. De igual forma, podemos apreciar que el estilo de Tetsuya Nomura ha logrado trasladarse de gran forma al anime.

De igual forma, se han compartido dos nuevos pósters del anime.

The World Ends with You The Animation se estrenará el próximo mes de abril de 2021. Por el momento se desconoce exactamente cuándo se transmitirá el primer episodio, pero conforme nos acerquemos al esperado mes, esta información será revelada.

Vía: Square Enix