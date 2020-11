PlayStation seguirá creando nuevas IP exclusivas, pese a sus riesgos financieros

Apostar por una nueva propiedad siempre será un riesgo para las grandes compañías. Una franquicia amada y reconocida logrará ser un éxito, pero cuando hablamos de una idea que no se ha visto con anterioridad, las cosas pueden variar. Sin embargo, Sony está dispuesto a continuar creando IP originales a lo largo de la vida del PS5.

En una reciente entrevista con GQ, Jim Ryan, CEO de SIE, mencionó que la compañía seguirá apostando por experiencias AAA completamente nuevas, como lo fue Ghost of Tsushima y Horizon Zero Dawn durante la vida del PS4. De igual forma, habló sobre los estudios internos de Sony, y como confía en el crecimiento de sus equipos para trabajar en este tipo de proyectos grandes. Esto fue lo que comentó:

“Esa es ciertamente la estrategia de lanzamientos cuando hablamos de los juegos propios que hacemos en nuestros Worldwide Studios. Humildemente, añado que nunca hemos estado en mejor forma de la que estamos ahora mismo. Los estudios han progresado mucho a lo largo de la generación de PS4. Supone un verdadero punto diferencial para nosotros, y pretendemos seguir desarrollando esa capacidad. Hemos invertido mucho de forma orgánica a lo largo de la generación de PS4, más de lo que la gente piensa. Hemos añadido a Insomniac Games por medio de la adquisición. Estamos haciendo grandes juegos ahora, y desde luego que planeamos seguir creando grandes juegos. La cosa con estos juegos de gran tamaño, es que necesitan un lanzamiento físico. Hacerlos cuesta más de 100 millones de dólares hoy en día, y para poder hacer estas cosas e introducir nuevas IP en el mercado – que es una cosa muy arriesgada y que hicimos 4 veces en la generación de PS4 – tienes que tener un lanzamiento físico”.

Por el momento no sabemos si esta idea funcionará a lo largo de la vida del PS5. Aunque considerando el éxito que tuvo esta perspectiva durante la pasada generación, es posible que los fans de Sony estén dispuestos a comprar nuevas ideas, ya que Worldwide Studios no nos ha quedado mal hasta el momento. En temas relacionados, Ryan también ha mencionado que no le gusta la idea de la guerra de consolas. De igual forma, aquí te contamos sobre los problemas más comunes del PS5 y cómo solucionarlos.

Vía: GQ