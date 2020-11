Aquí te decimos cuáles son los errores más comunes del PS5, y así los puedes resolver

Después de varios meses de anticipación, el PS5 por fin está disponible en todo mundo. Como ya es costumbre con cualquier inicio de generación, es de esperarse varios inconvenientes que pueden entorpecer nuestra experiencia. Aunque por el momento no se reportan fallas al nivel del anillo rojo de la muerte en Xbox 360, a continuación te presentamos con los errores más comunes del PS5, qué significan y cómo solucionarlos.

CE-105799-1, CE-113212-0 y CE-108862-5

Estos errores están relacionados con la PlayStation Network. Lo primero que necesitas hacer es revisar si los servidores están funcionan de forma correcta, y después asegurarte de tener una conexión de internet estable. De esta forma, es posible que estas sean las fallas más comunes, debido a que constantemente se hará algún tipo de mantenimiento en la PSN.

Errores NW, WS y WV

Por otro lado, los errores NW-102261-2, NW-102307-3, NW-102308-4, NW-102417-5, NW-102650-4, WS-116420-4, WV-109144-9, WV-109145-0, WV-109146-1 y WV-109166-3 están relacionados con la incapacidad de nuestra consola para conectarse a la PSN debido a nuestra conexión, aunque tampoco se descartan fallas relacionadas con los servidores.

Error NP-102955-2

Este también es bastante común. Al introducir algún tipo de dato de forma incorrecta nos toparemos con este error, y la única solución es introducir los datos necesaria de forma correcta.

Errores CE-107520-5, NP-102944-0 y NP-102945-1

A lo largo de vida de la consola, el firmware se irá a actualizando, y en dado caso de que no tengas el más reciente parche, estos errores se presentarán frente a ti. La solución es conectarse a internet y bajar la última versión del PS5. Es importante mencionar que también puedes recibir el fallo WS-116522-7, el cual sucede cuando una instalación de este tipo no se completó de forma correcta. Para solucionar el inconveniente, tendrás que reiniciar la consola e intentar descargarlo de nuevo; instalarlo por USB descargando el software en un pen drive; o actualizar el software con el disco de un juego.

Error NP-102946-2

Similar al anterior, este es un problema relacionado con las actualizaciones, solo que en esta ocasión hablamos de un software en específico, y la solución es checar tus conexiones a internet. Por otro lado, es posible que el error NP-102947-3 aparezca en estos casos, el cual surge debido a los errores con la red, así que tendrás que comprar el estado de tu internet.

Errores CE-108360-8 y CE-111161-1

Estos inconvenientes surgen debido a los problemas de conexión con la cámara HD o con la PlayStation Camera, y la solución, de acuerdo con Sony, es buscar una mejor iluminación en la sala, ajustar la posición de la cámara y, en última instancia, que revisar la configuración por si hay algún detalle que esté incorrecto.

Error CE-111161-1

Este, probablemente, es el inconveniente más raro en nuestra región, ya que está relacionado con el servicio de PS Now, debido a que esta plataforma no está disponible en México. La falla es causado por problemas de conexión, así que será necesario checar tu velocidad de conexión. Si el problema persiste, tendrás que reiniciar tu consola y tu router. En dado caso de que esto no solucione el error, es posible que una falla con el servidor sea el responsable.

Error NP-102942-8

Más que un fallo, esta es una protección para menores. En dado caso de que tengas activada la protección parental o tu edad no sea la adecuada para un juego, este mensaje aparecerá. La solución es ir a la configuración y cambiar estos detalles.

Error NP-103105-0

Similar a otros problemas, este mensaje surge debido a que los servidores están en mantenimiento, así que lo único que puedes hacer es esperar a que esto sea arreglado. Los errores similares son NP-103105-0, NP-103107-2, NP-103109-4, NP-103111-7, NP-103117-3, WS-115195-2 y WS-116439-4

Vía: Reddit y PlayStation