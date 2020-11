Sony podría añadir más juegos a PS Plus Collection en un futuro

Si nunca tuviste un PlayStation 4 pero acabas de comprarte un PlayStation 5, entonces la PlayStation Plus Collection te dará horas de diversión sin tener que gastar mucho dinero. 20 juegos de PS4 son todos tuyos con una membresía activa, compuestos de 10 first-party y 10 third-party. Pero, ¿en un futuro, Sony añadirá más títulos?

En una nueva entrevista con GQ, Jim Ryan, CEO de SIE, dijo que el gigante japonés analizará de cerca cómo va funcionando el sistema antes de añadir más juegos:

“Vamos a esperar y ver cómo recibe el mundo a la Plus Collection. Ya sabes, qué juegos son los más jugados y por cuánto tiempo. Creemos que será una gran herramienta de adquisición. Si nunca tuviste un PS4 y compras un PS5, entonces básicamente obtienes un PS4, ¿cierto?”

Ryan no se equivoca; la PS Plus Collection contiene algunos de los juegos de generación pasada más importantes, incluyendo God of War, Bloodborne, Persona 5 y Fallout 4. Para una lista completa, entonces te recomendamos seguir este enlace.

Fuente: GQ