Sony revela la lista completa de juegos en la PlayStation Plus Collection del PS5

Adquirir una consola de siguiente generación no es barato, y es posible que más de una persona no tenga el suficiente dinero para comprar Spider-Man: Miles Morales o Demon’s Souls junto al lanzamiento del PS5. Afortunadamente, Sony tiene una buena alternativa para los usuarios de su próxima consola, ya que con tan solo pagar una suscripción a PS+ tendrás acceso a una gigantesca colección de títulos que podrás disfrutar inmediatamente, y el día de hoy se ha compartido la lista completa de juegos que forman parte de la PlayStation Plus Collection.

Sony describe a la PlayStation Plus Collection como una gran forma de que los usuarios de PS5 disfruten de los juegos que definieron al PS4, tanto firts como third party, todos disponibles desde el 12 de noviembre sin costo adicional. Aquí podemos encontrar títulos como Bloodborne, God of War, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Monster Hunter World y más. Conoce la lista completa a continuación:

Por parte de Worldwide Studios:

-Bloodborne

-Days Gone

-Detroit: Become Human

-God of War

-Infamous Second Son

-Ratchet and Clank

-The Last Guardian

-The Last of Us Remastered

-Until Dawn

-Uncharted 4: A Thief’s End

Por parte de third party:

-Batman: Arkham Knight

-Battlefield 1

-Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

-Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

-Fallout 4

-Final Fantasy XV Royal Edition

-Monster Hunter: World

-Mortal Kombat X

-Persona 5

-Resident Evil 7 biohazard

Similar a los juegos de PS+ normal, podrás disfrutar de todos estos títulos, siempre y cuando continúes pagando tu suscripción al servicio. De igual forma, todas estas experiencias de PS4 se verán beneficiadas por el nuevo hardware, de esta forma mejorando la velocidad de carga y el frame rate con Game Boost de PS5.

En temas relacionados, también se ha revelado la lista de los juegos de PS4 y PS5 que llegaran a PS+ el próximo mes. De igual forma, Sony espera vender más de 7.6 millones de consolas para finales del año fiscal.

Vía: PlayStation Blog