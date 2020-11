No hay planes para hacer otro Hyrule Warriors, afirma Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Calamity fue bastante inesperado. Sin duda alguna, este juego ha sido una grata sorpresa, especialmente considerando que estamos hablando de una precuela de Breath of the Wild. De esta forma, uno podría imaginar que más juegos de este spin-off ya están en desarrollo, pero parece que este no es el caso.

En una reciente entrevista con IGN, Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, mencionó que por el momento no hay planes de continuar con la serie de Hyrule Warriors. Esto fue lo que comentó:

“Creo que las circunstancias podrían alinearse así de nuevo, pero no creo que estemos esperando que esto se convierta en una serie. Tomaríamos esa decisión basándonos en sus méritos creativos, como lo hicimos esta vez”.

Por otro lado, Yosuke Hayashi, productor de Age of Calamity, mencionó que: “¡Creo que depende de si tenemos una idea que hará felices a todos los fans!” De esta forma, tal parece que por el momento no hay planes para hacer otro Hyrule Warriors, aunque tampoco se descarta esta idea para un futuro.

Vía: IGN