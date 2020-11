Entrevista exclusiva con los desarrolladores de Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity finalmente está disponible el día de hoy en todo el mundo, y aquí en Atomix tuvimos oportunidad de platicar con Yosuke Hayashi, productor y Ryuta Matsuhita, director. En esta entrevista exclusiva pudimos conocer más sobre qué los inspiró a regresar al mundo de Breath of the Wild, así como unos cuantos detalles interesantes sobre su creación.

¿Qué los inspiró a regresar al universo de Breath of the Wild para este nuevo juego?

Hayashi: Fue porque todos en el equipo de Zelda querían visitar la Gran Calamidad al estilo de un juego de Warriors. También queríamos desarrollar una secuela de Hyrule Warriors que corrigiera los errores que tenía el juego anterior, así que cuando esas dos cosas se juntaron, el desarrollo empezó formalmente.

¿Cómo es que Hyrule Warriors expande sobre el lore que vimos en Breath of the Wild?

H: El elemento que más se expandió fue la posibilidad de experimentar la Gran Calamidad cien años antes, que únicamente vimos fragmentos de eso en Breath of the Wild. Matsuhita: Espero que todos puedan disfrutar de este enfoque único hacia el combate de un juego Warriors, esta vez contra una calamidad tan grande que podría destruir el mundo.

¿Cuáles son algunas de las funciones más emocionantes que los jugadores pueden esperar en Hyrule Warriors: Age of Calamity?

H: Esto se encima con mi respuesta anterior, pero hay dos cosas, la primera es vivir a carne propia la Gran Calamidad, y la otra es poder jugar un juego tipo Warriors con diferentes personajes de un Hyrule de hace 100 años. M: Hay muchos personajes jugables además de Link y poder jugar con ellos mientras seguían vivos se debería sentir como algo nuevo pero al mismo tiempo familiar.

¿Cuál fue el reto más complicado que el equipo tuvo que enfrentar durante su desarrollo?

M: Creo que la belleza y calidad del mundo de Breath of the Wild presentó los mayores retos. No obstante, este es un juego diferente, pero aún así debíamos superar unos cuantos desafíos en cuanto a la historia, gráficas y sonido para que los jugadores sintieran que están peleando en el mismo mundo, solo que cientos de años antes.

¿Qué tan difícil fue equilibrar la importancia de cada Campeón durante la historia?

M: Originalmente, solo cuatro campeones aparecían en Memories, pero sus personalidades individuales eran tan aparentes que no fue muy difícil elegir el papel que cada uno tendría en la batalla; se sentía como si los propios personajes quisieran estar ahí. Espero que puedan disfrutar cómo trabajaban en equipo hace cien años.

¿Creen que los jugadores vayan a ver Breath of the Wild a través de una perspectiva diferente tras haber jugado Hyrule Warriors: Age of Calamity?

H: No sé si a través de una perspectiva diferente, pero yo estaría feliz de que les guste Breath of the Wild todavía más. Pero sí siento que Breath of the Wild te impactará un poco más si vas y lo juegas después de Hyrule Warriors: Age of Calamity.”

Fuente: Atomix