Las ofertas de Black Friday llegan a PlayStation Store

Después de casi dos semanas de ofertas gracias al Buen Fin aquí en México, ahora es turno del famoso Black Friday. Como parte de este día de descuentos, han llegado nuevas ofertas a la PlayStation Store, y si te perdiste algunos grandes juegos de este año, entonces no hay mejor momento que ahora para conseguirlos a un precio bastante accesible.

La lista completa es bastante extensa, por lo que no tendría caso incluirla aquí. Sin embargo, vamos a poner algunos de los juegos más importantes del año, junto a su precio reducido. Recuerda que todo está en dólares:

PS5:

– No Man’s Sky – $29.99 USD

– Maneater – $25.99 USD

– Borderlands 3 – $19.79 USD

– WRC 9 – $24.99 USD

– Watch Dogs Legion – $40.19 USD

– FIFA 21 – $34.79

PS4:

– The Last of Us: Part II – $29.99 USD

– Ghost of Tsushima – $40.19 USD

– Resident Evil 3 – $19.79 USD

– Final Fantasy VII Remake – $39.59 USD

– DOOM Eternal – $19.79 USD

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $29.99 USD

– Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – $29.99 USD

– Marvel’s Avengers – $29.99 USD

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $41.99 USD

– Star Wars: Squadrons – $23.99 USD

– Cuphead – $14.99 USD

Por ahora, la información oficial en el PlayStation Blog todavía no ha sido actualizada, así que no tenemos fecha exacta para cuándo terminarán las ofertas. Según promociones anteriores, es probable que dure poco más de una semana, pero por si las dudas, te aconsejo empezar a comprar desde hoy.

Fuente: PlayStation Store