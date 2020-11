Así es como los Animaniacs se verían se fueran un anime

La nueva serie de Animaniacs ya está en marcha. Desde su primer tráiler, ya sabíamos que un episodio iba a tener una referencia al anime. Ahora, fue en el más reciente capítulo del show, donde vimos este esperado segmento, en donde el estilo de animación cambia por completo, y nos proporciona varias referencias a esta industria.

Durante este segmento, Jacko, Wacko y Dot se enfrenta contra un villano, y de manera casi sorpresiva, el estilo de animación cambia para entregarnos una parodia del anime. Aquí podemos apreciar un par de referencias a Dragon Ball Z, Sailor Moon, Kill la Kill y otras propiedades de este medio.

Pese a lo que uno podría llegar a pensar, este segmento del capítulo cuatro, no fue animado por Trigger, sino por Yotta, un estudio de animación que ha trabajado en Sonic Mania, River City Girls, Rick and Morty, y muchas series y juegos más. Te recordamos que Animaniacs se transmite por Hulu actualmente.

Vía: Crunchyroll