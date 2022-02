Como parte de los anuncios que vimos durante el Super Bowl LVI el día de ayer, un par de teasers de Sonic the Hedgehog 2 se estrenaron, dándonos así una nueva mirada a la esperada película de Paramount. Aquí no solo se ofreció un mejor vistazo al enfrentamiento entre Sonic y Knuckles, sino que tuvimos la primera aparición de un icónico jefe de los juegos.

Todos recordamos al jefe final de Sonic the Hedgehog 2 en Genesis, Giant Eggman Robot. De esta forma, en algún punto de la nueva película del erizo azul veremos una versión live action de esta temible creación, y este nuevo avance nos da el primer vistazo a cómo se verá el villano.

A diferencia de la primera cinta, la cual ofreció una serie de ideas originales, la secuela parece tener un mayor énfasis en llevar los conceptos, lugares y personajes de los juegos clásicos, a la pantalla grande. Será interesante ver si Paramount y SEGA logran entregar otra entretenida entrega, o ahora sí se unirán a la pila de adaptaciones que dejan mucho que desear.

Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines el próximo 8 de abril de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer adelanto de The Lord of the Rings: The Rings of Power. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Dr. Stranger and the Multiverse of Madness.

Nota del Editor:

Sonic the Hedgehog 2 se ve divertida. Parece que por fin tendremos una película que toma los elementos clásicos de los juegos, y los aplica a un mundo original, más que hacer una calca de los trabajos originales. Espero que el producto final valga la pena para todo el público.

Vía: Paramount