Juegos ideales para disfrutar este 14 de febrero

Nos encontramos en esa época en la que el mundo se pinta color carmesí y las cursilerías salen hasta por las alcantarillas. Cada persona y pareja tiene su muy peculiar forma de pasar el famoso día del amor y la amistad. Mientras que unos prefieren una cena romántica, hay quienes se decantan por una buena pizza y videojuegos… muchos videojuegos. Gran plan ¿no?

Si eres de estos últimos y tu novio o novia son apasionados videojugadores al igual que tú, te presentamos una lista de juegos que son más que sensacionales para disfrutarse en pareja, pues además de títulos cooperativos, también existen algunos para un solo jugador que se disfrutan más, con alguien a tu lado. Esperamos tus comentarios al respecto. ¿Qué otro juego recomendarías para pasar con esa persona especial?

Rocket League

Qué mejor para este 14 de febrero que unas buenas retas de Rocket League. Este maravilloso juego te permitirá jugar en pantalla dividida para medirte con tu pareja en una buena reta de 1v1. En caso de que esto no sea lo tuyo, también podrás hacer equipo con él o ella para saltar a la competencia online en 2V2, 3V3 ó 4V4. Simplemente uno de los mejores juegos de los últimos años que no te deberías perder por ninguna razón.

Gears of War: Ultimate Edition

Cooperar dentro de un juego siempre ha sido un arma de doble filo. Por un lado tenemos juegos que integran a la perfección mecánicas pensadas para dos o más jugadores, mientras que también llegamos a ver experiencias mal logradas que poco aportan al multiplayer. El primer Gears of War es de los primeros, pues contiene elementos que requieren del trabajo de dos personas para poder progresar correctamente. La Ultimate Edition de Xbox One es sin duda, la mejor manera de disfrutar este gran juego.

Keep Talking and Nobody Explodes

La comunicación es uno de los elementos más importantes para que toda relación pueda prosperar. En caso de que esto esté fallando entre tú y tu pareja, te recomendamos tomar como terapia el sensacional Keep Talking and Nobody Explodes. Este juego independiente de Steam, integra de manera casi perfecta lo que es un videojuego y un juego de mesa. En él, un jugador debe darle instrucciones al otro, para que éste desarme una bomba. Adrenalina pura y muchos gritos.

The Witness

Los juegos que están completamente pensados para disfrutarse en solitario, muchas veces funcionan de manera más que sensacional cuando alguien más se encuentra a tu lado. Hace unos días, Jonathan Blow lanzó The Witness, obra maestra que pondrá a prueba tu intelecto. Si tú y tu pareja gustan de los puzzles y de resolver problemas, te podemos asegurar que pasarán muchas horas verdaderamente sensacionales con este título. Como dicen, dos cabezas piensan mejor que una.

Portal 2

Si gustas de los juegos en los que debemos de resolver complejos problemas, podemos estar seguros de que estás familiarizado con Portal. La más que maravillosa mecánica creada por Valve, tiene un potencial que pocas veces vemos en esta industria, y en la segunda entrega de esta franquicia, lo vimos de primera mano. La introducción de un modo cooperativo en este tipo de juegos nos voló la mente. Espera a tener intensas discusiones con tu novio o novia sobre cuáles son los movimientos que deben de hacer para poder llegar a la solución.

Pikmin 3

La mayor polémica que gira alrededor del Wii U y que estamos seguros, fue vital para el fracaso comercial de la consola, fue que Nintendo muy pocas veces encontró cómo implementar correctamente el gamepad con sus juegos. Uno de los títulos que consiguió esto de gran forma fue Pikmin 3. Este título de estrategia está pensado para jugarse en solitario, sin embargo, la forma tan interesante como fue integrada la famosa tableta, lo hacen una experiencia ideal para dos personas. Por un lado puedes estar comandando a tus Pikmin en la televisión, mientras que tu pareja podrá estar dando ordenes y al pendiente del mapa desde la segunda pantalla. Además de que claro, el juego ya salió en Switch con un modo cooperativo totalmente integrado.

Super Mario 3D World

Hacer que un juego funcione tanto de manera cooperativa, como competitiva, es algo muy complicado, sobre todo si se busca que esto se dé al mismo tiempo. Super Mario 3D World consigue exactamente esto, pues por un lado deberás de trabajar en equipo para superar cada nivel de este maravilloso juego de Wii U recientemente lanzado en el Switch, mientras que por el otro, tendrás que luchar por matar y tomar cada moneda para hacerte de la corona. Sin duda alguna, una de las experiencias más divertidas jamás entregadas por Nintendo.

Until Dawn

El cine de terror siempre ha sido ideal para disfrutarse en pareja, pues por su misma naturaleza, hace que busquemos refugio en quien está a nuestro lado. Creemos que esto también se puede dar dentro de los videojuegos, por lo que si estás buscando espantarte junto con tu novio o novia esta 14 de febrero, Until Dawn es una maravillosa opción. Entre los dos podrán elegir quién vive y quién muere a manos del misterioso asesino.

It Tales Two

Sí, lo sabemos. Probablemente jugar un juego que justamente habla sobre problemas de pareja en pleno día del amor, suena como una idea no tan adecuada, sin embargo, It Takes Two trata la temática de una forma sumamente optimista y con bastante humor, incluso resaltando los valores de tener un compañero o compañera de vida. Dejando de lado todo esto, estamos frente a un brillante título cooperativo que de verdad te hace entrar en sintonía con quien lo estés disfrutando, asunto que claro, lo convierten en una maravillosa opción para este 14 de febrero.