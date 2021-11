El día de ayer por la noche se reveló el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, y obviamente los fans tuvieron todo tipo de reacciones mixtas. Muchos ansiaban que Sony y Marvel finalmente confirmaran la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero parece que se están guardando la sorpresa para la película completa. Pues ante todas estas reacciones, el propio Tom Holland salió al escenario y no pudo contenerse las lágrimas.

Antes de que este tráiler fuera liberado al público en general, algunos afortunados fans tuvieron oportunidad de asistir a un evento en Los Ángeles, California donde pudieron ver este adelanto anticipadamente. Holland estuvo presente durante el show, y tras ver las reacciones que tuvieron los fans, se soltó a llorar en el escenario.

Tom Holland is in tears reacting to the #SpiderMan: No Way Home trailer. pic.twitter.com/sPrBeFz3kY — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) November 17, 2021

Esta película es particularmente emocional para Holland, ya que en una entrevista, el actor la describió como “el cierre para la trilogía de Homecoming“, diciendo que se ataran muchos cabos y que se despedirá de ciertos personajes.

Spider-Man: No Way Home llega a cines el próximo 17 de diciembre.

Nota del editor: La verdad es que la situación de Spider-Man es bastante complicada por el tema de la alianza entre Sony y Marvel. No sabemos cuánto tiempo permanecerá el personaje dentro del MCU, pero esperemos que se por un largo tiempo.

Via: ComicBook