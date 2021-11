¡Ya está aquí el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home!

La espera fue ardua, pero finalmente está aquí. El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home fue publicado el día de hoy, y como era de esperarse, nos ofrece unos cuantos detalles adicionales sobre esta anticipada cinta. Como siempre, te recomendamos no verlo en caso de que prefieras llegar a la película completamente en blanco, pero por si no es así, entonces por acá te lo compartimos.

Spider-Man: No Way Home llega a cines el próximo 17 de diciembre.

Nota del editor: Y seguimos sin tener indicios sobre Tobey Maguire o Andrew Garfield, pero podría ser que Sony y Marvel simplemente quieran guardarlos para la película. Considerando todo lo que hemos visto hasta el momento, es casi un hecho que ambos estarán en el filme.

Via: Sony Pictures