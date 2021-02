TLOU: Naughty Dog reacciona a la noticia sobre Pedro Pascal y Bella Ramsey

Finalmente sabemos quién interpretará tanto a Joel como a Ellie en la serie de The Last of Us que está haciendo HBO. Pedro Pascal y Bella Ramsey serán quienes den vida a estos personajes respectivamente, pero ¿cómo reaccionaron a la noticia la gente de Naughty Dog?

Neil Druckmann, director de los juegos, compartió una serie de tweets celebrando el anuncio de ambos actores:

We’re absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi

Por otra parte, Troy Baker y Ashley Johnson, que prestaron sus voces para Joel y Ellie dentro de los videojuegos, también comentaron al respecto.

Desde que se anunció el proyecto, Baker mostró mucho entusiasmo en él y confió en que sus productores harían un gran trabajo con el casting. Ahora que ya se ha revelado a Pascal como Joel, así fue su reacción:

F*ck. Yes.

Cannot wait to see what I learn about Joel from Pedro.

Buckle up, y’all. We goin for a ride. https://t.co/PTrIZ6W3TL

— Troy Baker (@TroyBakerVA) February 11, 2021