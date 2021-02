HBO Max habla sobre las futuras series de Game of Thrones

No es ningún secreto que HBO Max ya está preparando varios spin-offs de Game of Thrones y después de lo que sucedió con la última temporada de la serie, muchos fans consideran que lo mejor es permitir a George R.R. Martin contar la historia a través de los libros. Sin embargo, la plataforma de streaming asegura a los fans que no tienen de qué preocuparse.

Casey Bloys, máximo responsable de contenido para HBO Max, explicó que la plataforma de streaming no está creando contenido simplemente por hacerlo, sino que ellos darán prioridad a la calidad y no a la cantidad.

“La forma en que tratamos de abordarlo no es así: ‘necesitamos cinco programas en tres años’, sino ‘¿cuáles son las historias que vale la pena contar?’ Hemos estado analizando múltiples propuestas de diferentes mundos. El que queremos desarrollar es el que creemos que es mejor creativamente. Prefiero hacerlo sobre las historias, sobre los showrunners y su visión, en lugar de conseguir un objetivo arbitrario sobre el número correcto de series que debemos hacer”

Adicionalmente, el directivo considera que lo correcto no es saturar la plataforma con puras series de Game of Thrones. Recordemos también que HBO Max será hogar de otros proyectos como los de DC Comics y Harry Potter. Aunque Boys no especificó cuántas series de GoT están en desarrollo, sí dijo lo siguiente:

“Diría que el número son las series que son buenas. Prefiero obtener buenos guiones y convertirlos en historias que valgan la pena ser contadas que filmar una cierta cantidad de series. No es necesario que tenga un número en mente, pero el objetivo es siempre el mismo, es decir, hagamos negocios con personas en las que creemos y en series en las que creemos, y preocúpate de lo demás después”.

