The Wonderful 101: Remastered ya recaudó más de $2 MDD

A pesar de que nos encontramos a sólo 29 horas de que termine la campaña de Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered, la recaudación de dinero no para, y ha llegado a los dos millones de dólares, con lo cual se han logrado obtener los suficientes ingresos para alcanzar una nueva meta.

Gracias al increíble soporte por parte de los fans, los dos millones de dólares recaudados abren paso para que PlatinumGames desarrolle Luka’s Second Mission, la cual, como su nombre lo indica, estará protagonizada por Luka, y será una aventura sidescroller en 2D.

La siguiente meta es de 2.25 millones de dólares, que permitirá incluir re-grabaciones orquestales de los temas “The Won-Stoppable Wonderful 100” y “Tables Turn”, aunque considerando que la campaña de Kickstarter finaliza el día de mañana, es poco probable que veamos esta implementación en el juego final.

Thanks to all of our wonderful backers, we’ve reached 2 million dollars in support. Luka’s Second Mission is GO! #ALLFOR101 pic.twitter.com/Bq47Mh6UVm

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) March 5, 2020