El remake de Trials of Mana estrena un nuevo tráiler

Por años, Seiken Densetsu 3 fue un RPG de Square que se volvió famoso por nunca llegar a occidente. Sin embargo, esto cambió el año pasado cuando este juego por fin consiguió una traducción oficial y gracias a la Collection of Mana miles de fans de la serie de Mana pudieron disfrutar de Seiken Densetsu 3, ahora conocida como Trials of Mana. Pero esto no es el final de la historia, ya que Square Enix está trabajando en un remake 3D de este título.

Nos encontramos a poco más de un mes del lanzamiento de Trials of Mana, y para explicar de la mejor manera posible lo que el juego tiene para ofrecer, se ha lanzado un nuevo y extenso tráiler sobre este aclamado RPG.

Trials of Mana es un remake de Seiken Densetsu 3, el cual llegó al Super Famicom en 1995, y esta re-imaginación se lanzará en todo el mundo para PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam el 24 de abril. Hay rumores que apuntan a un demo de Trials of Mana para PS4, aunque por el momento no se ha confirmada algo. De igual forma, aquí te contamos un poco más sobre las novedades que incluirá este remake.

Vía: Square Enix