El Remake de Trials of Mana debutará en un par de meses para PlayStation 4, Switch y PC, pero no hemos sabido casi nada por parte de Square Enix desde su revelación, aunque eso podría estar a punto de cambiar pues una demo de PS4 ha sido encontrada dentro de la PlayStation Store.

Dicha demo fue encontrada inicialmente por Gamestat, pero al momento de redactar esta nota Square Enix no ha dicho nada oficialmente. Si es el caso de que está a punto de debutar para la PSN Store, entonces no debería faltar mucho para poder tenerla en nuestras manos. Esperamos que esta prueba gratuita sí sea lanzada, no como la rumoreada demo de Final Fantasy VII Remake que durante mucho tiempo sonaba como una fuerte posibilidad.

Si quieres conocer un poco más sobre las novedades que llegarán con este remake, entonces sigue este enlace.

