Kojima Productions lanza campaña para la restauración de Australia

A finales del año pasado, Australia sufrió de una serie de incendios forestales que devastó gran parte de los bosques y vida salvaje del continente. Docenas de personas perdieron la vida, y se estima que miles hayan perdido sus hogares. Muchas partes del mundo se están reuniendo en un esfuerzo colaborativo, ofreciendo su ayuda a los servicios de rescate y ayuda. Recientemente, Kojima Productions se unió a este esfuerzo, y así es como tú también puedes ayudar.

Para apoyar con la restauración de Australia, Hideo Kojima y su equipo han lanzado la campaña “Connect for Australia“, que consiste en una playera y un avatar de PlayStation, centrado alrededor del tema central de Death Stranding sobre la conectividad. Las ganancias obtenidas de la camisa y el avatar serán destinadas a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o La Sociedad Real para Prevenir la Crueldad hacia Animales. (RSPCA, por sus siglas en inglés.)

Kojima Productions reveló la noticia mediante el siguiente tweet:

We here at Kojima Productions wanted to help Australia recover from the bushfires that began at the end of last year. For eligible products, proceeds will be donated to The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Australian branch.https://t.co/ZUImJZX3lH pic.twitter.com/mKrDifhC4C

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 10, 2020