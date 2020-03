PlatinumGames quiere explorar otros géneros de videojuegos

Los juegos de acción siempre han sido un estandarte de PlatinumGames. Casi todos los proyectos del estudio han caído bajo esta categoría, pero eso podría cambiar en un futuro. El equipo se ha expandido considerablemente, y cada vez están más cerca de tener la libertad que necesitan para hacer lo que quieran sin tener que pedirle permiso a algún publisher.

El co-fundador del estudio y Director Ejecutivo, Atsushi Inaba, recientemente explicó algunos de sus pensamientos sobre el futuro de Platinum, y esto fue lo que dijo durante su entrevista con USgamer:

“Tal y como lo mencionábamos anteriormente, no es como que tengamos la idea de, ‘Oh, solo nos dedicamos a hacer juegos de acción.’ Queremos inventar nuevas cosas para el mundo de los videojuegos. Así que para mí, absolutamente. Me encantaría tener la oportunidad de hacer algo así. Algo que no necesariamente sea un juego de acción. Tal vez sea un juego de carreras, o tal vez sea otra cosa.”