¡La tercera temporada de Castlevania ya está disponible en Netflix!

Ha llegado el día que muchos esperaban. La tercera temporada del anime de Castlevania de Netflix, considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos, por fin se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

La tercera temporada está compuesta de 10 episodios, cada uno con una duración de entre 25 y 30 minutos, así que es perfecta para verla por completo durante el fin de semana. De igual forma, para celebrar el regreso de Trevor, Sylpha y Alucard, puedes adquirir Castlevania Requiem, un paquete que incluye Symphony of the Night y Rondo of Blood en la PSN a sólo $9.99 dólares.

Hablando de Castlevania, el día de ayer Konami sorprendió a todo el mundo al llevar Symphony of the Night a dispositivos móviles. De igual forma, Castlevania no será lo único que le depara a Netflix durante marzo, y aquí te decimos todo lo que está por llegar a esta plataforma.

Vía: Netflix