The Substance llega a servicios de streaming

The Substance es una de las películas más aclamadas del año. La cinta dirigida por Coralie Fargeat fue toda una sensación en las salas de cine cuando nos mostró la historia de una estrella de Hollywood que hará todo lo posible por conservar su juventud. Si no tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta cinta en su momento, aquí te decimos cómo es que puedes disfrutar de The Substance en la comodidad de tu casa.

En estos momentos, The Substance ya está disponible solamente en MUBI, plataforma de streaming que se enfoca en cine de arte. Sin embargo, también puedes comprar digitalmente esta película en Prime Video y Apple TV. Sin embargo, se espera que el largometraje esté disponible en más servicios de este tipo en un futuro, aunque por el momento no hay información clara de cuándo sucederá esto.

The Substance nos presenta a Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, una estrella de televisión que recurre a una misteriosa droga milagrosa llamada The Substance que la hace parecer décadas más joven. Sin embargo, esto crea a una versión alterna conocida como Sue, a cargo de Margaret Qualley, quien quiere brillar por su propia cuenta. La cinta es un body horror, en donde vemos a Sparkle envejecer de una forma rápida y grotesca hasta convertirse en un monstruo irreconocible que busca la atención de las cámaras.

Esta es una de las películas más aclamadas del año, y es probable que escuchemos más del trabajo de Fargeat conforme nos acercamos a la temporada de premios. Recuerda, The Substance ya está disponible en MUBI. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler del live action de How to Train Your Dragon. De igual forma, Interstellar regresa a los cines.

Nota del Autor:

The Substance es una gran película, muy obvia en su mensaje y deja de lado muchos de los aspectos que hace que el body horror sea un género tan terrorífico para algunos, pero sigue siendo una cinta entretenida con un mensaje que todos pueden entender.

Vía: The Hollywood Reporter