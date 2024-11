Interstellar regresa a los cines

Aunque pareciera que fue hace un par de años cuando Interstellar llegó a los cines, la verdad es que ha pasado una década desde que tuvimos la oportunidad de ver el aclamado trabajo de Christopher Nolan en la pantalla grande. Ahora, para celebrar este aniversario, Interstellar regresará a los cines en diciembre.

Por medio de sus redes sociales, Paramount ha confirmado que el próximo 6 de diciembre, Interstellar regresará a las salas de cine para celebrar su décimo aniversario. El reestreno del trabajo de Nolan no llegará a todo el mundo, puesto que solo un grupo selecto de cines tendrán la oportunidad de proyectar esta cinta, y lo harán en formato de 70mm y digital.

Christopher Nolan’s Interstellar turns 10. Experience it back in theatres in IMAX on Dec 6. Also available on Digital & Disc now: https://t.co/ksmjzMrBkK pic.twitter.com/4lTf8CLVYy

— Interstellar (@Interstellar) November 7, 2024