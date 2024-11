Aunque por el momento no hay un tráiler oficial en línea, el primer avance del remake live action de How to Train Your Dragon ha aparecido en múltiples cines a lo largo de Estados Unidos. De esta forma, y como muchos ya lo esperaban, este vistazo a la controversial cinta se ha filtrado, dándole al público una idea del tipo de proyecto que nos espera.

Justamente como ya se esperaba, el remake de How to Train Your Dragon será una adaptación fiel de la versión animada al live action, algo que tiene contentos a algunos fans, pero ha decepcionado a otros más. Esto lo podemos ver en el tráiler filtrado, el cual nos muestra escenas identificadas a la cinta de 2010, solo que ahora con personas y una versión más realista de Chimuelo.

HOLY FUCK HOW TO TRAIN YOUR DRAGON TRAILER??? #HowToTrainYourDragon pic.twitter.com/pyneZgTVrI — ethor007 (@ethor007) November 19, 2024

Dean DeBlois, quien escribió y dirigió Lilo & Stitch y la trilogía de How to Train Your Dragon junto a Chris Sanders, dirige este remake, lo que posiblemente explica lo fiel que será este remake. Como consecuencia, muchos han señalado que este será un proyecto similar a The Lion King de 2019, en el sentido que no ofrecerá algo nuevo, y solo se encargará de entregarnos la misma historia que ya conocemos, pero con actores reales.

Claro, aún falta por ver la película para descubrir si esto es cierto o no, pero los primeros vistazos han decepcionado a más de un fan. El remake live action de How to Train Your Dragon llegará a los cines el 13 de junio de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí.

Nota del Autor:

Desde un punto de vista positivo, un remake de este tipo logrará que más personas le den una oportunidad a How to Train Your Dragon. Sin embargo, también es cierto que una adaptación 1:1 no ofrece algo de valor, por lo que la importancia del remake se perderá eventualmente.

Vía: Twitter