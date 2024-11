A pesar de que la época de mascotas de videojuegos ha quedado completamente en el pasado y se antoja complicado que puedan regresar, muchos de nosotros las recordamos con especial cariño. Una de las más cool pero que no recibió tanta atención fue la de Sucker Punch, a la cual, recordamos con su primer título, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.