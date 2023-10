The Black Phone tendrá una secuela próximamente

El año pasado se estrenó una película bastante popular en cuanto a terror se refiere, The Black Phone, la cual llevó al género un paso más allá y con esto en mente, los fans se han quedado rumoreando que podría haber más de esta historia debido a la escena final. Eso nos lleva a que al parecer la productora de la cinta ha escuchado a la gente, por lo que se confirma la producción de la secuela oficial.

Según lo confirmado por Universal Pictures, este nuevo capítulo ya tiene fecha de lanzamiento, esto a pesar de no contar con un imagen o alguna especie de logo en teaser. Y es que será ni más no menos que el próximo 27 de junio de 2025 cuando los usuarios podrán disfrutar de la cinta. No hay muchos detalles al respecto, solo que volverá uno de los guionistas a escribir la trama.

Esta es la descripción de la primera cinta:

En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

The Grabber. Sin embargo, habrá que esperar a más información en los meses venideros. Por ahora no hay confirmación de que vuelvan ciertos personajes del cast, pero se espera que Ethan Hawke retome a. Sin embargo, habrá que esperar a más información en los meses venideros.

Recuerda que la primera parte está disponible en streaming.

Nota del editor: No he podido ver esta cinta por falta de tiempo, pero espero hacerlo en los siguientes meses, pues los comentarios favorables hacia ella han sido de lo más constantes.