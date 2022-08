Autor de The Black Phone habla de lo que se podría explorar en una secuela

The Black Phone se convirtió en un éxito de taquilla rápidamente, dado que ofrece una historia bastante interesante para todos los amantes del cine de terror, y todo eso se combinó con la gran actuación de Ethan Hawke. Ahora, Joe Hill, escritor de la obra, habla de el argumento que podría tener una segunda parte de esta peculiar historia de horror.

Esto es lo declaró el autor del libro:

Ha habido muy, muy buenas conversaciones sobre la secuela. Y es que, tan pronto como vi la máscara, que fue diseñada por Tom Savini y Jason Baker pensé: ‘Si la película es un éxito, habrá una secuela’, porque la máscara es tan icónica. Es como el guante de Freddy Krueger, es como la máscara de Michael Myers, es esta cosa donde son las imágenes, las imágenes icónicas, lo que atormenta el sueño de las personas. Y, mira, con horror, tipos como Jason Voorhees y Freddy Krueger, y Frankenstein , y Drácula, ninguno de estos tipos permanece enterrado. Todos salen de la tumba para una secuela y luego una tercera parte.

Existen pláticas sobre cómo hacer la segunda. Cómo hacer una secuela que no abarate la película que vino antes, que aún da miedo, que aún es intensa, que se siente orgánica. Y esas conversaciones han sido bastante buenas. Pero si tuviera que proporcionar algún detalle, Scott y el escritor C. Robert Cargill me encerraron en el sótano en la película, y eso es todo. No puedo llamar a nadie para salir. Así que me negaría a ofrecer detalles reales.