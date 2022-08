Se reporta que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp tendría mantenimiento

Uno de los videojuegos que le dolió perder a los fanáticos de Nintendo este año fue Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, el cual es una especie de remake para los títulos que llegaron al Game Boy Advance. Y ahora, ha ocurrido algo bastante extraño respecto al juego, algo que se relaciona con una especie de fase de mantenimiento en servidores.

Recientemente, el bot de Twitter NinStatusBot, que comparte información sobre el mantenimiento de la compañía ubicada en japón y las interrupciones del servidor, tuiteó ayer el mantenimiento programado para este próximo lanzamiento. Lo más extraño, es que aún no ha sido lanzado de forma oficial, incluso todavía no se le da una fecha de salida.

[Maintenance Scheduled]

Maintenance has been scheduled for "Advance Wars™ 1+2: Re-Boot Camp" on 16 Aug from 06:00 UTC to 09:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/oH1q9O05Ox

— NinStatusBot (@NinStatusBot) August 16, 2022