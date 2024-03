Target pone a la venta el Xbox 360 una vez más

Han pasado casi 20 años desde el lanzamiento del Xbox 360. La segunda pieza de hardware de Microsoft logró posicionar a la compañía como uno de los grandes competidores en la guerra de consolas. Títulos como Halo 3, Gears of War, Viva Piñata y muchas exclusivas más marcaron a toda una generación. Ahora, se ha revelado que Target volverá a poner a la venta el Xbox 360, aunque no de la forma que muchos esperan.

En redes sociales se ha popularizado un anuncio de Target, una tienda de Estados Unidos, en donde se menciona que el Xbox 360 estará a la venta por solo $99.99 dólares. Si bien esta información tomó por sorpresa a más de una persona, esto no se trata del hardware que todos conocemos, sino de un set de construcción por parte de Mega Construx, la competencia de LEGO.

Para la sorpresa de muchos, Mega Construx y Microsoft tienen una colaboración que nos ha entregado múltiples sets de Halo, y en octubre del año pasado nos presentaron un paquete de Xbox 360 que incluye la consola, un control y una copia de Halo 3. Todos estos productos se tienen que construir. Sin embargo, son una gran pieza de colección que los fans de la compañía deben de tener en sus casas.

