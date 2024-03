El día de hoy se llevó a cabo una presentación especial de Final Fantasy XVI en PAX East, donde Naoki Yoshida, productor de este título, habló sobre el siguiente DLC en el pase de temporada. De esta forma, se ha compartido un nuevo tráiler de The Rising Tide, el cual confirma la fecha de lanzamiento de este contenido.

En el panel de PAX East, Yoshida reveló nuevos detalles sobre el gameplay y la historia que se desarrolla en The Rising Tide, así como algunos de los retos que nos esperan. Junto a esto, confirmó que este DLC estará disponible el próximo 18 de abril de 2024.

Como pudieron ver, el tráiler nos presenta una serie de momentos bastante interesantes para Final Fantasy XVI. Al igual que el primer DLC, la historia de la nueva expansión se desarrolla antes de los eventos finales del juego, por lo que será necesario tener una partida muy avanzada para disfrutar de este contenido. Por si fuera poco, Yoshida confirmó que el título recibirá su actualización 1.3.0, la cual agrega una serie de mejoras a la experiencia principal, como nuevos marcadores para las side quest.

Recuerda, el DLC de The Rising Tide llegará a Final Fantasy XVI el próximo 18 de abril de 2024. Aunque no se descarta por completo la posibilidad de ver más contenido en este universo, es muy probable que esta sea la última vez que veamos a Clive, Joshua y Jill. En temas relacionados, aquí te decimos si Echoes of the Fallen, la primera expansión de Final Fantasy XVI, vale la pena. De igual forma, esta entrega ya casi llega a PC.

Nota del Editor:

Estoy emocionado por regresar a Final Fantasy XVI. Esta es la expansión que todos hemos estado esperando. Una nueva historia, habilidades, región, y mucho contenido adicional nos esperan. Solo espero que sea una gran despedida para estos personajes que hemos llegado a conocer muy bien.

Vía: Final Fantasy