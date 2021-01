Tales from the Borderlands ha sido clasificado para PS5 y Xbox Series X/S

Tales from the Borderlands es un proyecto bien interesante. Telltale Games tomó una franquicia enfocada en los disparos y la acción, y la convirtió en una historia entretenida llena de memorables personajes. Ahora, todo indica que el título regresará mejorado para nuevas consolas.

PEGI, agencia de clasificación Europea, recientemente clasificó Tales from the Borderlands para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Dicha clasificación la puedes encontrar en su sitio oficial, junto con las versiones de PS4, Xbox One y PC.

Pero, ¿qué mejoras podría incluir esta nueva versión? Si tuviéramos que apostar, diríamos que simplemente veremos tiempos de carga reducidos y posiblemente mayor detalle en las texturas. Tampoco te emociones y creas que va a ser algo similar a un remake o algo por el estilo.

Fuente: PEGI