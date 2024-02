Surge prueba de que Xbox desaparecerá

Hace unas horas comenzó a circular un reporte en donde se menciona que Microsoft tiene pensado eliminar el nombre de Xbox, y renombrar a su división de videojuegos de forma pública como Microsoft Gaming. Aunque por el momento no hay información al respecto, un nuevo anuncio de GameStop le ha dado un mayor peso a esta información, puesto que a Xbox Game Pass lo han llamado Microsoft Game Pass.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, GameStop, una de las tiendas más importantes de videojuegos en Estados Unidos, compartió un anuncio promocionando el Xbox Demo Day, en donde los consumidores pueden ir a uno de estos locales y probar todo lo que ofrece Xbox. Sin embargo, rápidamente el público llegó a notar un cambio sustancial, puesto que aquí no se hace mención de Xbox Game Pass, sino de Microsoft Game Pass.

Come play new Xbox games on Xbox Series S|X & explore the benefits of Game Pass.

It's free to join! Just choose from 11am-2pm or 3-6pm all local time.

Find your participating location: https://t.co/0XfrRWQh2C#GameStop #Xbox #GamePass #GameStopEvents pic.twitter.com/DHZwqLhCeI

— GameStop (@GameStop) February 7, 2024