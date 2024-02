La próxima semana se llevará a cabo un evento especial enfocado en el futuro de Xbox. Si bien por el momento se desconocen los detalles oficiales de esta presentación, una nueva filtración trae noticias tristes, puesto que se ha mencionado que la marca de Xbox desaparecería por completo.

Recientemente, Jaydub, famoso insider de la industria, mencionó que Satya Nadella, CEO de Microsoft, protagonizaría el evento de la próxima semana, en donde se daría a conocer que Xbox, como marca ha llegado a su fin, y sería renombrado como Microsoft Gaming, el cual es el nombre de la división de juegos de la empresa. Esto fue lo que comentó:

Satya Nadella to rebrand Xbox to Microsoft Gaming. The brand that we’ve known for 24 years is outta there. Satya believes in a anywhere and everywhere approach when it comes other than gaming and cloud. Stay tuned for next week’s Microsoft Business Event, hosted by Satya. -rumor pic.twitter.com/u7M3jtF9Yl

— Jaydub (@JayDubcity16) February 7, 2024