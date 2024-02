Danny Phantom es una de las series animadas más amadas de Nickelodeon. Originalmente emitida en el 2007, esta producción tuvo tres temporadas. Si bien ya han pasado años desde su final, los fans esperan con ansias la posibilidad de ver una continuación o una película live action. Pese a que por el momento no hay información oficial sobre este último punto, se ha mencionado que, en dado caso de ser una realidad, Tom Holland sería el actor indicado para el papel principal.

Desde hace tiempo se ha rumoreado que Nickelodeon estaría trabajando en una película live action de Danny Phantom, similar a lo que hizo Cartoon Network con Ben 10 en su momento. De esta forma, Butch Hartman, director de la serie, fue cuestionado ante la posibilidad de ver este proyecto hecho realidad. Si bien no ofreció detalles específicos, durante MegaCon en Orland, el animador señaló que Tom Holland sería el actor perfecto para interpretar a este Danny en live action.

Lamentablemente, esto es solo un deseo por el momento, puesto que no hay información oficial por parte de Nickelodeon de siquiera si está en desarrollo una película live action de Danny Phantom. Junto a esto, algunos fans no están de acuerdo con la elección de Tom Holland, no solo por lo caro que sería contratar a un actor de este calibre, sino que las edades no corresponden.

Danny Phantom es un adolescente de 14 años, mientras que Tom Holland tiene 27 años, y si bien el actor ha sido capaz de interpretar a gente joven, como lo hizo con Spider-Man en el MCU. Junto a esto, Hollando por el momento ya está comprometido con un proyecto, puesto que ha revelado que tiene pensado regresar al teatro para participar en una nueva adaptación de Romeo y Julieta. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este posible proyecto. En temas relacionados, así se ven Los Simpsons en la vida real. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de A Quiet Place: Day One.

Nota del Editor:

Como fan de Danny Phantom, más que una película, me gustaría ver una continuación. El mundo creado por Hartman es extenso y tiene el potencial de mostrarnos un sin fin de facetas de todos los personajes. De esta forma, una continuación con Danny y sus amigos como adultos sería algo mucho más interesante.

Vía: CBR