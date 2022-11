Con Black Panther: Wakanda Forever en los cines, y la cuarta fase del MCU sin más proyectos en puerta, Marvel Studios no quiere que el público se olvide de que Ant-Man and the Wasp: Quantumania es su siguiente propuesta para la pantalla grande, sino que este es el inicio de la quinta fase. Es así que recientemente se compartió un nuevo vistazo a esta cinta.

Por medio de la revista Empire, Marvel compartió una nueva imagen de su próxima cinta, en donde podemos ver a Ant-Man interactuar con Kang, a cargo de Jonathan Majors. Junto a esto, Peyton Reed, director de la película, habló sobre la importancia de este entrega en el MCU:

“Creo que tiene un impacto profundo en el MCU. Jeff Loveness, quien escribió esta película, también está escribiendo The Kang Dynasty, por lo que ha habido mucha discusión sobre el impacto que tiene esta aparición de Kang The Conqueror. Hay grandes cosas en camino”.

Durante el final de temporada de LOKI, Majors interpretó a He Who Remains, y fue un pequeño vistazo a lo que nos espera de Kang y sus variantes en el futuro del MCU. Con el conocimiento de que la Saga del Multiverso llegará a su fin con The Kang Dynasty y Secret Wars, queda claro que este actor se convertirá en alguien recurrente en un futuro.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines el próximo 17 de febrero de 2023. En temas relacionados, puedes checar el primer tráiler de esta cinta aquí. De igual forma, vicepresidente de Marvel habla sobre el final del MCU.

Nota del Editor:

Jonathan Majors es un gran actor, no solo ha demostrado tener una buena presencia en el MCU con su participación en LOKI, sino que lo veremos interpretar a diferentes versiones de Kang a lo largo de la quinta y sexta fase del MCU.

Vía: Empire