Pokémon Scarlet & Violet sufren de review bombing

Pese a que Pokémon Scarlet & Violet llegaron al mercado hace solo un par de días, la nueva generación ya se está enfrentado al review bombing. Aunque la recepción de la crítica ha sido generalmente positiva, los fans no están contentos con estos juegos, especialmente cuando se habla de su desempeño técnico.

Actualmente, Pokémon Scarlet cuenta con una recepción del 2.8 en Metacritic, mientras que Violet cuenta con una calificación de 3.3. En comparación, la novena generación tiene un 76 por parte de los medios especializados. La mayoría de los comentarios negativos han señalado al rendimiento de los juegos como su principal problema. Esto es lo que se ha comentado:

“Todos los que le dan a ese juego más de 5/10 puntos están mintiendo. El juego es el peor juego de carrera que he jugado en 20 años”. “Este juego está extremadamente roto en muchos sentidos. El juego en sí es un desastre roto y con errores”.

Junto a esto, muchos han señalado que el desempeño de Scarlet & Violet es inaceptable, especialmente considerando que Xenoblade Chronicles 3 y Breath of the Wild no tienen los mismos problemas que la nueva generación. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de los títulos aquí. De igual forma, este es el futuro del anime de Pokémon.

Nota del Editor:

Si bien los problemas técnicos de Pokémon Scarlet & Violet son puntos válidos al momento de discutir la calidad de los juegos, esto no es todo lo que se nos ofrece. La nueva generación es sumamente divertida, y una de las mejores entregas en la serie.

Vía: Metacritic