Cinco personas están desaparecidas actualmente después de que un submarino turístico llamado Titan intentara buscar restos del HMS Titanic. Aún no sabemos por qué se perdió el contacto, pero la búsqueda de emergencia que está en curso tiene a las personas examinando cada detalle del viaje de OceanGate Expeditions y cómo se construyó el submarino, incluido el uso anterior de un control barato de Logitech del año 2010.

La búsqueda del buque de aguas profundas está siendo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Según informa The Associated Press, se perdió el contacto el 18 de junio, casi dos horas después de que el Titan comenzara su descenso. Esta expedición era su tercer viaje llevando a turistas adinerados a explorar las ruinas del famoso transatlántico británico de 1912. El “costo de apoyo de la misión” para el viaje más reciente era de $250,000 dólares por persona, y un asesor de la compañía que opera el Titan dijo a The AP que tiene un suministro de oxígeno para 96 horas. Además, solo se puede abrir desde el exterior incluso si logra llegar a la superficie por sí mismo. Los equipos de rescate están apresurándose a preparar otra embarcación sumergible para intentar alcanzar la misma profundidad en la que se perdió el contacto con el Titan.

Mientras tanto, las personas en línea están analizando los detalles de la construcción del submarino. Esto llevó a muchos a un perfil de OceanGate Expeditions y su submarino en el programa CBS Sunday Morning de 2022, donde el CEO Stockton Rush habla de todos los “componentes listos para usar” que la compañía pudo utilizar para equipar al Titan. Uno de ellos parece ser un control de juegos modificado Logitech G Wireless Gamepad F710, un control de juegos para Xbox 360 lanzado en 2010 que Rush mostró durante un recorrido por el submarino.

¿El submarino Titan que buscaba al Titanic estaba controlado con un antiguo controlador de juegos?

No está claro si el Titan todavía estaba utilizando el Logitech F710 en su última expedición un año después, o si había herramientas de navegación de respaldo a bordo. Fotos del sitio web de OceanGate Expeditions de un viaje en 2021 muestran el controlador de 2010 a bordo en una de las imágenes. Sin embargo, una foto diferente de otra galería muestra a Rush sosteniendo lo que parece ser un controlador de Xbox modificado que posiblemente tenga una pequeña pantalla incrustada. Y en un video anterior, un miembro de la compañía incluso demuestra el diseño utilizando un controlador PlayStation 3 DualShock. National Geographic confirma que el Titan fue diseñado originalmente teniendo en cuenta el controlador de PS3, aunque no hay confirmación de si todavía se usaba durante la expedición actual.

