Elementos sería el mayor fracaso de Pixar en cines

Este año las cintas de Pixar están queriendo retomar camino después de lo que significó el lanzamiento de Lightyear, cinta que no tuvo la aceptación que Pixar estaba buscando en ganancias de taquilla. Sin embargo, parece que este no será el récord de esta desarrolladora de animación, pues a la película de Elementos no le fue nada bien en su primer fin de semana.

Según lo reportado, la película consiguió durante el fin de semana pasado unos 29,6 millones de dólares, y esto hace que se haya convertido en el peor estreno de esta empresa que innovó con la animación en 3D. Estas cifras son las que se han acumulado en ciertos países de América, concretamente se habla de Estados Unidos y Canadá respectivamente.

Por su parte, algo que puede ayudar a esta película es que aún no se ha estrenado en todo el mundo, dado que faltan algunos países de Europa para recibirla, uno de ellos es precisamente España. De igual manera, en México y más partes de latinoamérica aún no llega a las salas, por lo que esto podría tomar un mejor desempeño tras su estreno.

En cuanto a la trama de la cinta, el escenario es un mundo avanzado en el que los elementos de la naturaleza tienen vida y conviven entre ellos al puro estilo de lo visto en Intensamente. Dentro de esta ciudad nadie puede convivir con otras criaturas que no sean de su misma especie. Sin embargo, una chica de fuego y uno de agua romperán la regla.

Recuerda que Elementos estrena el 23 de junio en cines.

Vía: BoxOffice

Nota del editor: Realmente nadie tiene mucha emoción por esta película, y esta vez no es cuestión de polémica como pasó con el spin off de Toy Story. Ya veremos el fin de semana si realmente vale la pena.