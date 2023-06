Anuncian fechas de estreno de Zoey 102

“Zoey 102“, la película secuela de “Zoey 101” de Paramount+, estará disponible el jueves 27 de julio. La fecha de estreno se anunció como parte de un nuevo tráiler del próximo proyecto. Producida por Nickelodeon Studios y ambientada más de una década después de que la serie original terminara, la película seguirá a un grupo de antiguos alumnos de la Pacific Coast Academy que regresan a Malibú para la extravagante boda entre Quinn (Erin Sanders) y Logan (Matthew Underwood).

Pero no pasa mucho tiempo antes de que todo el evento se convierta en una reunión no oficial de la escuela secundaria. Además de Sanders y Underwood, la reunión contará con la participación de Jamie Lynn Spears, Sean Flynn, Christopher Massey, Abby Wilde, Jack Salvatore, Dean Geyer, Owen Thiele, Thomas Lennon, Audrey Whitby y Zach Zagoria.

“Zoey 102” estará disponible para transmitirse al menos en Estados Unidos y Canadá a partir del 27 de julio. Posteriormente estará disponible para Reino Unido el 28 de julio. Además, la película se estrenará el martes 1 de agosto en Australia, el viernes 11 de agosto en América Latina y Brasil, y el viernes 17 de noviembre en Italia, Francia, Alemania, Austria y Suiza.

La película está dirigida por Nancy Hower, quien es conocida por “Saturdays“, “So Help Me Todd” y “QuickDraw“. El guion fue escrito por Monica Sherer y Madeline Whitby, conocidas por “Drama Club“, “Betch” y “All That“. Jamie Lynn Spears se desempeña como productora ejecutiva junto a Alexis Fisher, Hower, Sherer y Whitby. La producción estuvo supervisada por los jefes de Nickelodeon y Awesomeness Live-Action, Shauna Phelan y Zack Olin.

Vía: The Wrap

Nota del editor: Buenas noticias para los que crecieron con Zoey 101, espero que la película no los decepcione.