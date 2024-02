Steller Blade tendrá desnudos y violencia excesiva

Stellar Blade es una de las exclusivas third party de PlayStation que ha llamado mucho la atención, no por su combate hack and slash que nos recuerda mucho a títulos como NieR: Automata, sino por el diseño de su protagonista, Eve. Ahora, gracias al sistema de clasificación de Corea del Sur, se ha revelado que este juego ha recibido la categoría más alta que este organismo puede dar, y esto se debe a la violencia y al desnudo presente en esta aventura.

De acuerdo con el Comité de Gestión del Juego, Stellar Blade es considerado un juego para adultos, puesto que presenta violencia excesiva, incluidas decapitaciones y mutilaciones. Junto a esto, se ha mencionado que el “personaje femenino aparece desnudo con sus trajes”. El término utilizado por el organismo para describir este último punto fue “expresión explícita de exposición corporal”.

Recientemente, se reveló que SHIFT UP Corporation, los desarrolladores, le dieron un gran énfasis a la parte trasera de Eve. Junto a esto, el juego incluirá una serie de trajes alternos, cada uno enfocado en exaltar la figura de la protagonista, además de que todos se podrán conseguir en el juego sin gastar un solo centavo. De esta forma, parece que una de estas vestimentas revela más de lo que debería.

Por el momento no hay una clasificación por parte de la ESRB o PEGI, los organismos de clasificación de Estados Unidos y Europa respectivamente. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que Stellar Blade sea considerado un juego de M y 18+ en estas regiones. Considerando que el lanzamiento de este título está a unos meses de distancia, solo nos queda esperar.

Te recordamos que Stellar Blade llegará exclusivamente al PlayStation 5 el próximo 26 de abril de 2024. En temas relacionados, esta sería la duración de este juego. De igual forma, conoce a la modelo que se utilizó para Eve.

Nota del Editor:

La sexualidad en las protagonistas de hack and slash siempre ha sido un factor que ha dividido al público. Personajes como Bayonetta y 2B han utilizado este factor de una forma que tiene sentido narrativo y les ha dado una personalidad maraca, algo que ha sido del agrado del público. Será interesante si lo mismo sucederá con Eve, o si solo los desarrolladores crean a un personaje sexualizado para atraer a una mayor audiencia, algo que no siempre es recibido positivamente.

Vía: Insider Gaming