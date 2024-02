¿Helldivers II sufre de review bombing?

Helldivers II es uno de los juegos más divertidos de 2024. Arrowhead Game Studios ha logrado entregarnos una experiencia cooperativa que nos muestra un futuro positivo para los juegos como servicio. Sin embargo, el título no está libre de errores, algo que quedó claro en su primera semana en el mercado. De esta forma, algunos usuarios han comenzado una campaña de review bombing.

Actualmente, Helldivers II cuenta con una calificación de 83 y 76 por parte de la crítica en PS5 y PC, mientras que los fans le han otorgado un 8.4 en general a esta experiencia. Si bien las calificaciones que vemos hoy en día están lejos de lo que sucedió con títulos como The Last of Us Part II, hay un grupo de personas que están intentando comenzar una campaña de review bombing de este juego, ya sea por su rendimiento en los últimos días, o por ser un título de PlayStation.

De las casi 50 reseñas negativas que tiene Helldivers II, la mayoría se enfocan al rendimiento del título durante su primera semana, tanto en PC como en PS5, en donde el juego presentó una serie de problemas para encontrar partidas en línea y unirse a otros jugadores. Es importante mencionar que estos inconvenientes siguen presentes, pero a menor escala.

Junto a esto, han llamado la atención un par de comentarios por usuarios denominados fans de Xbox, quienes le han otorgado calificaciones negativas a este título sin siquiera jugarlo, algo que se ha vuelto muy común. Afortunadamente, esta es una minoría, puesto que en sitios como Metacritic, así como en redes sociales, las conversaciones han señalado que Helldivers II es un juego divertido con un futuro positivo, aunque aún presenta un par de errores.

De esta forma, queda claro que el intento de review bombing ha fracasado. Te recordamos que Helldivers II ya está disponible en PlayStation 5 y PC. En temas relacionados, este es el juego de PlayStation con el mejor lanzamiento en PC. De igual forma, este título necesita de una conexión constante al internet.

Nota del Editor:

Helldivers II es muy divertido. Si bien hay una serie de elementos que necesitan mejorar, como lo es la conexión y la forma en la que se puede unir a las partidas de otros jugadores, la experiencia principal es entretenida y de primer nivel. Esta es una de las pocas experiencias que nos muestran un futuro positivo para los juegos como servicio.

