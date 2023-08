Starfield no empieza sino hasta que terminas la campaña

El jefe de publicación de Bethesda, Pete Hines, ha dicho que Starfield “realmente no despega” hasta después de completar la misión principal de la historia. Durante una aparición en Bethesda Mainstream en Gamescom 2023, Hines explicó que había invertido aproximadamente 80 horas en las líneas de misiones basadas en facciones y otras actividades secundarias de Starfield antes de que el jefe de Bethesda, Todd Howard, le instara a comenzar con la historia principal.

“Intencionalmente no hablamos mucho sobre la misión principal porque, sinceramente, es un gran spoiler”, dijo Hines. “Pero estoy aquí para decirte que este juego realmente no despega hasta que terminas la misión principal”. Hines señaló que la misión principal le llevó alrededor de 50 horas en completarse, lo que significa que, según su propia estimación, Starfield no “despegó realmente” para el veterano de Bethesda hasta que había invertido 130 horas en el juego.

“Esa historia, es mi historia favorita de Bethesda Game Studios“, dijo Hines. “Es mi final favorito de una historia de Bethesda Game Studios, y espero que la gente la disfrute tanto como yo”.