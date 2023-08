Starfield alcanza importante etapa de desarrollo

Este año había juegos importantes a llegar, el primero de ellos fue The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual ha logrado bastantes reseñas positivas, y eso mismo ha dejado la vara alta para las cartas de Microsoft y Sony, nos referimos a Spider-Man 2 y Starfield. Hablando de este último, hay buenas noticias sobre su proceso de creación.

Mediante Twitter, se ha confirmado que el título llegó a la fase Gold, eso significa que han terminado una versión completamente jugable del mismo, verificando que no haya errores que puedan interrumpir la experiencia del usuario. A eso suma que Bethesda confirma la pre-descarga de este en las consolas de Microsoft el 17 de agosto, en Steam será hasta el 30 de agosto.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023

Algo que vale la pena mencionar, es que el acceso anticipado al juego será el próximo 1° de septiembre para quienes no hayan comprado versión deluxe en preventa. Entonces, para quienes lo esperen en servicios como Game Pass deberán cuidarse de spoilers. Y no solo ellos, dado que también ya hay algunas imágenes circulando por las redes.

Recuerda que Starfield se pone a la venta el 6 de septiembre.

Vía: Bethesda

Nota del editor: Después de tantos retrasos y más cuestiones, al fin lo tendremos en tiempo y forma el próximo mes de septiembre. Lo bueno, es que muchas personas lo tendrán al alcance de la mano con el Game Pass.