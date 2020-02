Stardew Valley contará con otra gran actualización

Con cada año que pasa, Stardew Valley continúa creciendo más y más. Para celebrar el cuatro aniversario de este simulador de granjas, Eric Barone, el desarrollador de este título, anunció que ya está trabajando en la actualización 1.5 del juego, la cual incluirá un gran lista de novedades.

Barone reveló que la actualización de contenido 1.5 tendrá “mucho contenido nuevo” y también será una actualización gratuita. La última actualización que vimos fue 1.4, la cual introdujo una gran cantidad de contenido, como la capacidad de besar a tu pareja, una sala de cine para desbloquear, nuevos peinados, 181 camisas y aún más prendas de vestir, nuevas pistas de música y mucho más.

Thanks everyone for the Stardew Valley 4-year anniversary wishes. It's been a pleasure, and I look forward to another great year! Now that 1.4 is out on all intended platforms, I'd like to announce that there will be another free content update (1.5)..it's currently in the works!

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2020