Speedrunner termina Ocarina of Time al 100% en tiempo récord

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue un juego bastante revolucionario para su época, pero para nada era fácil. Si lo llegaste a jugar durante tu infancia, seguramente pasaste muchas horas de frustración al no saber hacia dónde ir, o cómo progresar en ciertos calabozos. Si lo volvieras a jugar ahorita, probablemente lo podrías terminar sin muchas complicaciones, pero no creo que puedas hacerlo al 100% en tiempo récord, tal y como lo hizo este speedrunner.

Por medio de su canal de YouTube, el speedrunner ZFG compartió un video donde se le puede ver terminando Ocarina of Time al 100% en tan solo 3 horas y 39 minutos, estableciendo un nuevo récord en el proceso. Velo por ti mismo:

Lo más impresionante de todo esto es que ZFG logró esta hazaña sin la necesidad de utilizar algún truco, glitch, mod o como quieras llamarle. Anteriormente, otro speedrunner también estableció un récord para Ocarina of Time al terminar el juego en tan solo 12 minutos con 59 segundos, y aquí puedes ver cómo lo hace.

Fuente: ZFG