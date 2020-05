Ya puedes obtener los Discovery Tour de Assassin’s Creed completamente gratis

Como parte de la iniciativa Play Your Part, Play at Home de Ubisoft, la compañía francesa se encuentra ofreciendo gratuitamente las experiencias de Discovery Tour: Ancient Greece y Discovery Tour: Ancient Egypt de Assassin’s Creed Odyssey y Assassin’s Creed Origins, respectivamente, para todos los usuarios de PC.

Lo único que necesitas hacer es ingresar a la Uplay y descargar estas dos experiencias. Para aquellos que no lo sepan Discovery Tour, es como una visita guiada y sin límites por Grecia y Egipto en donde puedes explorar estas culturas sin la necesidad de involucrarte en combates o estar restringido por otras mecánicas del juego normal.

Esto fue lo que comentó Etienne Allonier, directora de marca de Assassin’s Creed, al respecto:

