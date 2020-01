Speedrunner establece un nuevo récord en Ocarina of Time

Los videojuegos son experiencias que necesitan del tiempo y concentración de los consumidores. Cada títulos nos ofrece horas y horas de contenidos. A pesar de esto, hay quienes se dedican solamente a romper este trabajo y terminar con un juego lo más rápido posible. Esta es la tarea de los speedrunners. Recientemente, un miembro de esta comunidad ha establecido un nuevo récord en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ocarina of Time es uno de los juegos más populares para speedrunners. Recientemente, el usuario Lozoots ha establecido un nuevo récord mundial en la categoría de pasar este juego lo más rápido posible sin importar el porcentaje. Gracias a una técnica que permite a los jugadores pasar directamente a los créditos del juego, Lozoots terminó Ocarina of Time en 12 minutos y 59 segundos.

Previamente, el récord era de 16 minutos 58 segundos, 366 milisegundos, pero este jugador demostró una vez más que siempre existirá una forma más rápida de terminar un juego. Puedes ver el increíble speedrun a continuación.

En temas similares, Awesome Games Done Quick logró recaudar más de $3 millones de dólares para la caridad.

Vía: Lozzots