AGDQ logró recaudar más de $3 millones de dólares para la caridad

Durante la semana pasada, Awesome Games Done Quick, uno de los mayores eventos de speedrunners del año, se llevó a cabo en Orlando, Florida. En esta edición no sólo tuvimos la oportunidad de disfrutar de increíbles maneras de terminar juegos lo más rápido posible, sino que fuimos testigos de cómo la comunidad se unió para lograr un nuevo récord en donaciones.

De acuerdo con AGDQ, entre el 5 y el 12 de enero se lograron reunir $3,134,063.56 millones de dólares gracias a 54,167 donaciones, todo el dinero será para Prevent Cancer Foundation, organización sin fines de lucro que ayuda a combatir y prevenir el cáncer.

Esto no sólo es una increíble ayuda para una organización de la salud, sino que esta cifra también representa un récord en registros de donativos, ya que en la historia de los eventos realizados por Games Done Quick, no se había recaudado tal cantidad de dinero. La marca anterior pertenecía a Summer Games Done Quick 2019 en donde se donaron alrededor de $2.4 millones de dólares.

Este fue el evento del décimo aniversario de Games Done Quick, y la organización ha recaudado más de $ 25 millones para obras de caridad hasta el momento. El próximo evento, Summer Games Done Quick 2020, tendrá lugar del 21 al 28 de junio. El 11º evento Awesome Games Done Quick se llevará a cabo del 3 al 10 de enero de 2021.

Vía: GDQ