BioWare comparte un críptico mensaje sobre Mass Effect

BioWare quizás ya no tenga el mismo peso que solía tener antes, pero eso no significa que sus franquicias más aclamadas dejen de ser importantes. Una de las más queridas, Mass Effect, no tiene un nuevo juego en desarrollo, al menos no oficialmente. Recientemente la compañía compartió un críptico mensaje en Twitter que provocó la emoción de miles de fans.

Aquí te dejamos el mensaje en cuestión:

El año pasado se rumoreo que BioWare posiblemente ya se encontraba desarrollando un nuevo juego de la franquicia, pero hasta el momento no se ha dicho nada de manera oficial sobre el tema. Ya han pasado un par de años desde que Mass Effect: Andromeda salió a la luz, y los fans aún no pierden la esperanza sobre el futuro de la saga a pesar de su controversial lanzamiento en 2017.

Fuente: BioWare